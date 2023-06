Dressur: Wandres zum Auftakt zweimal bester Deutscher

Frederic Wandres (Hagen a.T.W) ist erneut als bester deutscher Reiter in die Dressur beim CHIO Aachen gestartet. Im Prix St. Georges ritt der deutsche Vizemeister nach Platz eins im vergangenen Jahr zunächst mit Quizmaster auf den zweiten Rang, den Sieg holte sich die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (Großbritannien) mit Times Kismet. Reitikone Isabell Werth wurde mit Zeffirelli Sechste.

Anschließend sicherte sich Wandres den ersten deutschen Sieg der Woche. Im Vier-Sterne-Grand-Prix gewann er mit seinem Hengst Duke of Britain vor Weltmeisterin Charlotte Fry aus Großbritannien. Am Donnerstag wird der 36-Jährige gemeinsam mit Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Sönke Rothenberger in der Equipe um den Nationenpreis reiten.