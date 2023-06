Nach Schlüsselbein-OP: Klimke fit für Aachen

„Franz und ich sind fit! Und wir freuen uns auf Aachen“, verkündete die Reitmeisterin in den sozialen Medien. Klimke wird in der Soers mit Franziskus in der Dressur starten.

Damit wird die 55-Jährige wohl wie geplant im Nationenpreis mit der deutschen Dressurequipe reiten können. Bei den Titelkämpfen der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen war Klimke am vergangenen Samstag von ihrer Stute Siena just do it gestürzt und erst am Montag an ihrem gebrochenen Schlüsselbein operiert worden.