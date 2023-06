Vielseitigkeitsreiten: Klimke muss operiert werden

Zwangspause für Ingrid Klimke: Die Mannschafts-Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten muss nach einem Sturz bei den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen am Schlüsselbein operiert werden. Die 55-Jährige aus Münster kann somit nicht beim CHIO in zwei Wochen in Aachen an den Start gehen.