WM-Dritter Hermes fällt bei Dressur aus

Die deutschen Dressurreiter haben beim CHIO in Aachen und der EM in Riesenbeck einen namhaften Konkurrenten weniger. Der elfjährige niederländische Hengst Hermes, eines der weltbesten Dressurpferde, fällt wegen einer nicht näher benannten Verletzung für den Rest des Jahres aus. Mit Dinja van Liere im Sattel hatte Hermes bei der WM 2022 in Herning Einzelbronze im Grand Prix Special und in der Kür gewonnen.