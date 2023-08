Bewerbung Reit-WM: Aachen in fünf Disziplinen konkurrenzlos

Aachen gehört zu fünf Kandidaten für die Ausrichtung der Reit-Weltmeisterschaften im Jahr 2026 und hat Bewerbungen für sechs von sieben Disziplinen eingereicht. In fünf Disziplinen ist die Heimat des CHIO dabei ohne Gegenbewerber. Das geht aus der Shortlist hervor, die die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) am Donnerstag veröffentlichte.

Aachen möchte die Wettbewerbe im Springreiten, in der Dressur, der Para-Dressur, der Vielseitigkeit, dem Vierspännerfahren und Voltigieren veranstalten. Boekelo in den Niederlanden und Burghley in Großbritannien sind nur für das Vielseitigkeitsreiten Kandidaten. Die Städte Al-Ula in Saudi-Arabien und Samorin in der Slowakei bewerben sich um die Austragung der Wettbewerbe im Distanzreiten.