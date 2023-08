Galopp: Muskoka gewinnt Preis der Diana

Mitfavoritin Muskoka hat auf der Galopprennbahn in Düsseldorf den 165. Preis der Diana gewonnen. Die 58:10-Chance setzte sich im mit 500.000 Euro dotierten deutschen Stutenderby unter Jockey Lukas Delozier vor Kassada mit Maxim Pecheur im Sattel durch. Platz drei nach 2200 m ging auf der durch die Regenfälle stark aufgeweichten Bahn an die französische Gaststute Sea The Lady mit Jockey Clement Lecoeuvre.