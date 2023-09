Emotionaler Moment bei Dressur-EM: "Danke für das hier!"

"Tut mir Leid, wenn ich jetzt emotional werde", sagte Hughes mit Tränen in den Augen und etwas zittriger Stimme: "Es war einfach eine Ehre, dir heute zusehen zu dürfen. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein", brachte er gerade noch heraus, ehe er die Medaille um seinen Hals hochhob und in Richtung seiner Teamkameraden sagte: "Alles, was ich sagen will, ist: Danke für das hier!"