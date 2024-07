CHIO: Vogel holt zweiten Sieg

Der 27-Jährige präsentierte sich in starker Form und wusste am Mittwoch zu überzeugen.

Springreiter Richard Vogel hat seinen zweiten Sieg beim CHIO in Aachen eingefahren. Beim Europa-Preis setzte sich der 27-Jährige mit Cepano Baloubet vor dem US-Amerikaner Mclain Ward auf Callas und Jana Wargers auf Dorette durch. Bereits am Mittag hatte der Marburger beim "Weltfest des Pferdesports" ein Zeitspringen gewonnen.

Überhaupt präsentiert er sich bisher in guter Form. Im Eröffnungsspringen am Dienstag hatte Vogel, der mit United Touch schon für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert ist, Platz zwei geholt. Insgesamt gibt es bei den Springreitern eine Vielzahl an Wettbewerben, von denen zwei herausstechen: Der Nationenpreis unter Flutlicht und der Große Preis von Aachen, der abschließende Höhepunkt des Turniers.