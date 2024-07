Derby-Überraschungssieg für Liberty Racings Palladium

Mit einer Überraschung endete vor 10.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Hamburg das 155. Deutsche Derby. Der von Henk Grewe in Köln trainierte 243:10-Außenseiter Palladium gewann in der 650.000-Euro-Entscheidung mit dem 24 Jahre alten Thore Hammer-Hansen im Sattel durch die letzten Galoppsprünge vor dem von Andrasch Starke gerittenen Mitfavoriten Borna.