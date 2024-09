Werth und Beerbaum kritisieren FN: "Großes, dickes Brett"

Beerbaum, 1992 Olympiasieger, fordert umfassende Reformen: "Das ist ein großes, dickes Brett, was da gebohrt werden muss." Der 61-Jährige, einer der größten Pferde-Unternehmer Deutschlands, sieht unter anderem die Altersstruktur in der FN kritisch, viele Funktionäre seien "noch mal deutlich zehn Jahre älter als ich". Es müsse "dringend mal die Decke hochgenommen und gelüftet und alles komplett hinterfragt werden".

Klaus Roeser, innerhalb der FN für den Spitzensport zuständig, erklärte, dass man "in einer schwierigen Situation durchaus auch mal an das berühmte Tafelsilber gehen muss", dies sei "nicht ungewöhnlich". Die FN hatte Wertpapiere aus Rücklagen verkauft. "Aber wenn man das öfter in einem gewissen Zeitraum tut", so Roeser, "dann frage ich mich, ob da nicht deutlich früher hätte die rote Lampe angehen müssen. Also spätestens mal bei der zweiten Aktion und zu sagen, wie kann das sein? Wo stehen wir? Warum ist das so?"