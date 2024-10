Reitverband schließt sein Berliner Büro

Das Stühlerücken in der FN nimmt Fahrt auf. Kein Standbein mehr in Berlin.

Zwei Tage vor Beginn der heißen Phase auf der Suche nach einem neuen Präsidenten hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN die Schließung ihrer Zweigstelle in Berlin und die Trennung von deren Leiter Bernhard Feßler verkündet. FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach informierte am Montagabend darüber, dass „der Leiter des FN-Hauptstadtbüros, Bernhard Feßler, die FN offiziell zum 31.03.25 verlassen wird“.

Im Zuge dessen, so heißt es weiter wörtlich, "wird das Hauptstadtbüro in Berlin aufgegeben. Beide Parteien bekunden geschlossen, sich reitsportlich und kameradschaftlich in der Zukunft verbunden zu bleiben." Die FN hatte 2017 ihr Büro in Berlin eröffnet, Feßler leitete es von Beginn an.