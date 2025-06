Auftakt in Balve: Werth im Grand Prix auf Platz eins

SID 12.06.2025 • 17:14 Uhr Die Rekordolympiasiegerin holt mit Stute Wendy den ersten Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften.

Rekordolympiasiegerin Isabell Werth hat bei den Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve zum Auftakt überzeugt. Mit Stute Wendy, auf der sie mit der Mannschaft in Paris ihr achtes Gold und dazu Silber im Einzel gewonnen hatte, erreichte Werth im Grand Prix 78,380 Prozent und setzte sich an die Spitze. Mit Special Blend belegte sie zudem Rang fünf (73,480).

Es war der erste Start des Paares in diesem Jahr, auch im Special am Samstag (10.45 Uhr) gilt das Duo als Favorit. Dort könnte die Rekordsiegerin ihren 18. Meistertitel gewinnen. Zuletzt hatte Werth 2022 mit Quantaz in der Kür triumphiert, seither strichen Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Dalera sämtliche Titel ein.

Die siebenmalige Meisterin von Bredow-Werndl trat nach dem Karriereende ihrer Wunderstute Dalera ungewohnt als Außenseiterin an. Mit dem zehnjährigen Diallo ritt die 39-Jährige auf Rang vier (73,920). Platz zwei hinter Werth sicherte sich Frederic Wandres mit Bluetooth Old, Rang drei belegte Katharina Hemmer mit Denoix PCH.