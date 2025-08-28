Dressur-EM: 26. Goldmedaille für das deutsches Dressur-Team

SID 28.08.2025 • 16:49 Uhr Im Showdown um den EM-Titel behält Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth die Nerven. Das deutsche Dressur-Team bejubelt seine 26. Goldmedaille.

Dank eines nervenstarken Ritts von Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat sich die deutsche Dressur-Equipe bei der Europameisterschaft in Frankreich bereits zum 26. Mal die Goldmedaille in der Mannschaft gesichert. Das Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu verwies im Grand Prix, an dessen Ende der Teamsieger gekrönt wird, mit 229,644 Prozentpunkten den Titelverteidiger aus Großbritannien hauchdünn auf Rang zwei (226,785). Bronze ging an Dänemark (223,385), Cathrine Laudrup-Dufour gelang die Tagesbestleistung.

Im Showdown um den Titel setzte Schlussreiterin Werth mit ihrem Spitzenpferd Wendy, mit der sie Teamgold und Einzelsilber bei Olympia in Paris gewonnen hatte, im Bergstädtchen Crozet mit 79,224 Prozentpunkten ein Ausrufezeichen. Die amtierenden Einzel-Weltmeister Charlotte Fry und Glamourdale konnten einige Minuten später dann nicht nachziehen. Im Gegensatz zu Werth leistete sich die Britin zahlreiche Fehler. Lediglich 0,496 Punkte hatten die beiden favorisierten Nationen nach den ersten drei Mannschaftsreitern getrennt.

Deutschland führte bereits nach dem ersten Tag

Die deutsche Equipe war am Vortag mit einer durchwachsenen Leistung gestartet. Auftaktreiterin Ingrid Klimke, zweimalige Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, unterliefen mit Vayron zu viele Fehler, mit 69,348 Prozentpunkten lieferte sie das Streichergebnis der Mannschaft. Debütantin Katharina Hemmer und Denoix (75,699) überzeugten dann aber und sorgten für die Halbzeitführung.

Am Donnerstagmittag zeigte dann auch der Pariser Team-Olympiasieger Frederic Wandres mit Bluetooth einen guten Auftritt. Das Duo blieb aber etwas hinter den eigenen Möglichkeiten zurück (74,721) und verpasste es so, Werth für das Finale ein Polster aufzubauen.

