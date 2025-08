Sensation im Preis der Diana: Außenseiterin Nicoreni siegt knapp

Für Trainer Peter Schiergen ist es der bereits fünfte Sieg in dem Klassiker mit einem Preisgeld von 500.000 Euro.

Überraschung im 167. Preis der Diana auf der Galopprennbahn in Düsseldorf: Vor 15.000 Zuschauern setzte sich in einem knappen Finish die von Peter Schiergen in Köln für das ostwestfälische Gestüt Ebbesloh trainierte Nicoreni nach 2200 Metern unter Leon Wolff gegen Innora (Lukas Delozier) und Nyra (Thore Hammer-Hansen) durch. Im 15-köpfigen Feld war der Abstand der Erstplatzierten nur minimal.