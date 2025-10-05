Sensation in Longchamp: Außenseiter Daryz triumphiert im Arc

SID 05.10.2025 • 17:34 Uhr Auf dem Hippodrome de Longchamp in Paris siegt der dreijährige Hengst im weltberühmten Galopprennen vor der favorisierten Stute Minnie Hauk.

Daryz mit Jockey Mickaël Barzalona hat den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. Auf dem Hippodrome de Longchamp in Paris setzte sich der dreijährige Hengst aus Frankreich im weltberühmten Galopprennen vor der favorisierten Stute Minnie Hauk und Sosie durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist unglaublich, das Pferd war unglaublich“, sagte Barzalona. Für den Franzosen war es der erste Sieg beim Arc, auch für Trainer Francis-Henri Graffard. „Wir haben dieses Pferd schon immer geliebt“, so Barzalona, in einem ausgeglichenen Rennen habe Daryz „den Unterschied gemacht“.

Bei leichtem Regen lag Daryz auf dem sehr weichen Boden lange im Mittelfeld, setzte sich aber schließlich auf der Zielgeraden an die Spitze und verdiente nach 2400 Metern das Preisgeld in Höhe von 2,857 Millionen Euro.