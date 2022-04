Weltverband schließt Spanien von Rugby-WM aus

Spanien ist von der Rugby-WM 2023 in Frankreich ausgeschlossen worden. Das gab der Weltverband World Rugby am Donnerstag bekannt. Die Iberer hatten in der Qualifikation einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt. Das Team von Trainer Santiago Santos wird durch Rumänien ersetzt. Innerhalb von zwei Wochen können die Spanier Berufung einlegen.