Rugby: Pinkel-Skandal bei Testspiel in Australien

„Gegen 21.20 Uhr gestern Abend (Samstag, 16. Juli 2022, Anm. d. Red.) befand sich ein Mann in einem Sportstadion im Moore Park, als er wohl auf die Spitze einer Anzeigetafel im Stadion und auf das Dach einer Zuschauertribüne kletterte“, erklärte die Polizei in ihrem Bericht und fügte hinzu: „Der 31-jährige wurde auf die Polizeiwache Surry Hills gebracht, wo gegen ihn Anklage erhoben wurde, weil er sich an einem öffentlichen Ort in beleidigender Weise verhalten hatte und ohne Genehmigung auf ein Gebäude auf dem Gelände geklettert war.“