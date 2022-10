Rollstuhlrugby: Deutsches Team bei WM Zehnter

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft im dänischen Vejle den Viertelfinaleinzug verpasst. Das Team von Bundestrainer Christoph Werner kassierte in der Gruppenphase bei einem Sieg gleich vier Niederlagen und kam somit in der Sechserrunde nicht unter die besten Vier. In der Platzierungsrunde gab es einen weiteren Erfolg, sodass die junge Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes letztlich Platz zehn belegte.