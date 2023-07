Rugby-EM: Europas Elite trifft sich in Hamburg - deutsche Spiele LIVE im Free-TV

Europas Elite im olympischen 7er-Rugby trifft sich zur EM in Hamburg und SPORT1 ist mittendrin: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform zeigt die Europameisterschaft von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, live im Free-TV .

Auftakt ist am Freitag live ab 16:30 Uhr. Basti Schwele moderiert, Christian „Büdi“ Blunck kommentiert. Als Experte sind Manuel Wilhelm, Ex-Rugby-Nationalspieler und Vorstand Leistungssport im Deutschen Rugby-Verband sowie die 7er-Nationalspieler Fabian Heimpel und Anjo Buckman im Einsatz.

Die zwölf besten Teams Europas bei den Frauen und Männern messen sich im Sportpark Steinwiesenweg, zum ersten Mal seit 2009 findet der Wettbewerb wieder in Deutschland statt. Das Stadion wird dafür eine Kapazität von 3.000 Zuschauern vorweisen.

2022 wurde Spanien vor Deutschland Europameister bei den Männern

Deutschlands Frauen hoffen auf den nächsten Schritt

Die deutschen Frauen sind erst 2019 in die höchste Spielklasse aufgestiegen und haben 2022 den achten Platz belegt. Das deutsche Frauen-Team misst sich mit Irland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Rumänien, Schweden, Tschechien, Portugal und den amtierenden Europameisterinnen aus Polen.

In jedem Wettbewerb gibt es drei Vierer-Pools. Nach der Gruppenphase spielen die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die beiden besten Drittplatzierten im Viertelfinale über Kreuz gegeneinander.

Populärer Olympia-Newcomer: Das ist 7er-Rugby

Gespielt wird mit jeweils sieben Spielern - statt 15 in der traditionellen Variante -, so dass es bei den Angriffen viel Platz und spannende Laufduelle gibt. Die Halbzeiten dauern nur sieben Minuten, was gleichfalls die Rasanz steigert.