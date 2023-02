Rugby-EM: Deutschland kassiert klare Niederlage zum Auftakt

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist bei ihrer Rückkehr in die Europameisterschaft zum Auftakt unter die Räder gekommen. Im ersten Spiel nach vier Jahren Abstinenz verlor die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann am Sonntag beim Seriensieger Georgien mit 12:75 (0:42). In der Gruppe A trifft Deutschland zudem auf Spanien und die Niederlande.