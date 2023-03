Rugby-EM: Deutschland feiert ersten Sieg

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft im vierten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Im Halbfinale der Platzierungsrunde gewann das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann 23:18 (10:7) in Gdynia gegen Polen. Damit spielen die „Schwarzen Adler“ am 19. März in Amsterdam gegen die Niederlande um Platz fünf.