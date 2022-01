7er-Rugby: Deutschland holt elften Platz in Malaga

Deutschland war erst wenige Wochen vor Turnierbeginn als Nachrücker für Neuseeland ausgewählt worden. Die All Blacks verzichteten wegen der Corona-Pandemie auf die Events der Weltserie in Malaga und Sevilla (28. bis 30. Januar), für das die deutsche Auswahl erneut eingeladen wurde. Bei den ersten beiden Turnieren in Dubai war das DRV-Team trotz Zusage noch kurzfristig ausgeladen worden.