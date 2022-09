7er-Rugby: Deutschland verliert bei seiner WM-Premiere

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft auf dramatische Weise verloren. Das Team des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Philip Snyman unterlag in der Vorrunde Chile in Kapstadt trotz 12:0-Halbzeitführung mit 12:15 nach Verlängerung. Am Samstag (8.15 Uhr MEZ) spielt das deutsche Team in der Runde um Platz 17 zunächst gegen Portugal.