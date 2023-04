7er-Rugby: Deutschland darf weiter auf Aufstieg hoffen

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft darf weiter auf den ersehnten Aufstieg in die Weltserie hoffen. Das Team von Bundestrainer Antonio Aguilar unterlag am Samstag beim ersten Turnier der Challenger Series im südafrikanischen Stellenbosch zwar im Finale mit 14:26 gegen Tonga, sicherte sich aber eine gute Ausgangsposition für das zweite und entscheidende Event am kommenden Wochenende.