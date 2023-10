Rugby: Neuseeland zieht ins Viertelfinale ein

Der dreimalige Weltmeister Neuseeland hat bei der Rugby-WM in Frankreich das Viertelfinale erreicht. In ihrem letzten Vorrundenspiel gewannen die All Blacks gegen Uruguay überlegen 73:0 und übernahmen mit 15 Punkten die Führung in der Gruppe A vor den Franzosen. Damit können die All Blacks nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.