Schwimm-Weltcup: Wellbrock verpasst Podest klar - Gose triumphiert erneut

Auf seiner Paradestrecke über 1500 m am Freitag ist Wellbrock, der in Tokio über 10 km im Freiwasser triumphiert hatte, klar favorisiert. Beim Erfolg vor einer Woche beim Weltcup in Berlin hatte er seinen ärgsten Konkurrenten um knapp zwei Sekunden distanziert. Über 400 m Freistil war er in der Hauptstadt Vierter geworden.