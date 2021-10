Schwimmen: Florian Wellbrock verpasst Podest

Der größte Name auf der Meldeliste ist sicherlich Emma McKeon, die Australierin hatte in Tokio viermal triumphiert. Insgesamt kämpfen mehr als 300 Athleten aus 32 Nationen um Top-Zeiten und -Platzierungen. Der Weltverband FINA schüttet beim Weltcup insgesamt 1,452 Millionen US-Dollar an Preisgeldern aus.