Amputierter Schwimmer Curin in Abenteuer gestartet

Der vierfach amputierte Schwimmer Theo Curin ist in sein 122 Kilometer langes Abenteuer quer durch den Titicacasee in Bolivien gestartet. "Es ist sehr emotional", sagte der 21 Jahre alte Franzose vor dem Start: "Es sind viele Leute am Strand, was ich nicht erwartet hätte." Curin möchte mit dieser Aktion vor allem auf die Umweltverschmutzung im Titicacasee aufmerksam machen und zeigen, was der Mensch trotz eines gewaltigen Handicaps zu leisten im Stande ist.