Schwimmen, Kurzbahn-EM: Gose gewinnt erste Medaille für deutsche Schwimmer

Nach dem nächsten Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) greift am Donnerstag (17.40 Uhr MEZ) Olympiasieger Florian Wellbrock. Der 24-Jährige war am Mittwochmorgen als Zweitschnellster der Vorläufe hinter dem italienischen Titelverteidiger und Weltrekordler Gregorio Paltrinieri in den Endlauf über 1500 m Freistil eingezogen.