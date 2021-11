Kurzbahn-EM: Nur Braunschweig erreicht Halbfinale

Am dritten Tag der Kurzbahn-EM im russischen Kasan hat Ole Braunschweig als einziger Teilnehmer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) seinen Vorlauf überstanden. Der Berliner zog als Elfter in 51,12 Sekunden ins Halbfinale über 100 m Rücken ein. Über die halbe Distanz hatte er am Mittwoch in persönlicher Bestzeit Platz sieben erreicht.