Kurzbahn-EM: Wellbrock greift nach zweiter Goldmedaille

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock greift bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan nach seiner zweiten Goldmedaille. Nach seinem Sieg über 1500 m Freistil zog der 24-Jährige als Vorlaufschnellster in den Endlauf über 800 m am Sonntag (18.18 Uhr MEZ) ein. In 7:38,35 Minuten ließ der Magdeburger erneut seinen italienischen Rivalen Gregorio Paltrinieri hinter sich.