Start bei der Kurzbahn-EM: Olympiasieger Wellbrock sucht noch "das eine oder andere Puzzleteil"

Olympiasieger im Becken würde er gerne noch werden, oder Europameister im Freiwasser. Aber auch auf der Kurzbahn hat er noch nichts gewonnen. Antrieb hat Wellbrock also noch genug. Auch wenn er schon mit der Goldenen Henne und einem Stein auf dem „Walk of Fame“ in seiner Heimatstadt geehrt wurde. Und „sozusagen eine Sehenswürdigkeit in Magdeburg“ geworden ist.