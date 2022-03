Wellbrock kann seine Titel bei der WM verteidigen

Der Hintergrund: Das Bundesinnenministerium hatte die Sportverbände informiert, dass sie im Falle der Teilnahme an "Wettkämpfen mit Athletinnen und Athleten der Russischen Föderation und der Republik Belarus (...) nicht zuwendungsfähig" seien, also keine Gelder erhalten. Der DSV könne deshalb nicht an der WM teilnehmen, erklärte Präsident Marco Troll.