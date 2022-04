Schwimmen: Märtens und Miroslaw mit Spitzenzeiten

Die Freistilschwimmer Lukas Märtens und Rafael Miroslaw haben am Wochenende mit ganz starken Zeiten geglänzt. Der 20 Jahre alte Magdeburger Märtens erzielte am Sonntag bei den Swim Open in Stockholm seine zweite Jahresweltbestleistung binnen 24 Stunden und siegte über 200m in 1:45,44 Minuten. Am Vortag hatte er über die doppelte Distanz in 3:41,60 Minuten die weltweit beste Zeit seit fünf Jahren erzielt.