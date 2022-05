Elendt schwimmt erneut deutschen Rekord

Die 20-Jährige verbesserte nach ihren deutschen Rekorden über 100 und 200 m auch die Bestmarke über 50 m. Beim zweiten Meeting der Mare Nostrum Tour in Barcelona siegte die Frankfurterin am Donnerstag in 30,10 Sekunden und blieb damit gleich 57 Hundertstel unter ihrer Bestmarke, die sie im vergangenen Jahr bei der DM in Berlin aufgestellt hatte.