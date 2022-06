Para-WM: Schwimmer Wetekam holt Silber

Para-Schwimmer Maurice Wetekam (Leverkusen) hat bei den Weltmeisterschaften auf Madeira überraschend die Silbermedaille gewonnen. Der 16-Jährige musste sich am Sonntag in seiner Paradedisziplin 100 m Brust in deutscher Rekordzeit von 1:10,02 Minuten nur dem Italiener Stefano Raimondi (1:07,61) geschlagen geben. James Leroux aus Kanada (1:11,04) wurde Dritter.