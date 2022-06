Schwimm-WM: Gose Sechste im 800-m-Finale

Ihre Finaltickets für den Abschluss der Beckenwettbewerbe in der Duna Arena am Samstag sicherten sich die Sprinter Anna Elendt und Ole Braunschweig. Elendt, die am vergangenen Montag Silber über 100 m Brust gewonnen hatte, zog über die halbe Distanz als Siebte in den Endlauf ein.