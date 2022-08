Märtens über Wellbrock: "Vielleicht bin ich bald schneller"

Jeder mache "sein eigenes Ding", betonte Märtens, auch wenn er sich von Freiwasser-Olympiasieger Wellbrock "viel abschauen" könne. Beide trainieren zusammen in Magdeburg. "Wir pushen uns immer gegenseitig", sagte Märtens vor den am Freitag beginnenden Europameisterschaften in Rom (11. bis 21. August): "Wir sind super Trainingspartner. Es gibt überhaupt kein böses Blut zwischen uns, wenn der andere Erfolg hat."