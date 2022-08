Nach Silberrennen: Gose schwimmt souverän ins 200-m-Finale

22 Stunden nach ihrem Silberrennen über 800 m Freistil ist Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Rom souverän in den Endlauf über 200 m eingezogen. Die 20-Jährige aus Magdeburg schlug im Foro Italico nach 1:57,70 Minuten als Halbfinalzweite an. „Es war der Plan, so eine Zeit zu schwimmen, alles super“, sagte Gose.