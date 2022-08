„Prozess der Aufarbeitung“: DSV will „weitere Veränderung“

Der nach den schweren Missbrauchs- und Vertuschungsvorwürfen des früheren Wasserspringers Jan Hempel unter Druck geratene Deutsche Schwimm-Verband räumt ein, „dass es trotz aller Fortschritte und Bemühungen in der jüngeren Zeit dringend weiterer Veränderungen in der Verbandskultur bedarf“. Das schrieb der DSV am Montag in einer Stellungnahme, die auf die ARD-Dokumentation „Missbraucht“ folgt.