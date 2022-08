Märtens und Gose holen bei der Schwimm-EM Gold über 400 m Freistil

Nur wenige Minute später legte dann ihr Freund, Lukas Märtens, nach. Er holte in beeindruckender Art und Weise den EM-Titel über dieselbe Distanz und feierte den ersten Kontinental-Triumph eines Deutschen seit Paul Biedermann 2012 in Debrecen. In 3:42,50 Minuten stellte er nicht nur einen neuen EM-Rekord auf, sondern distanzierte auch den zweitplatzierten Schweizer Antonio Djakovic um fast anderthalb Sekunden.