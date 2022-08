Schwimm-EM: Märtens souverän im Halbfinale über 200 m

Nach seinem Silberrennen am Freitagabend habe er „versucht, so gut wie möglich runterzukommen. Die Stimmung war mega gut, aber ich musste trotzdem auch ein bisschen Schlaf bekommen“, sagte Märtens. Gefeiert wurde noch nicht: „Alle haben mich beglückwünscht, aber was Besonderes gab es nicht.“ Poul Zellmann (Hannover) kam als 13. ebenfalls in die zweite Runde am Abend.