Schwimm-EM: Märtens verpasst seine zweite Medaille

Vizeweltmeister Lukas Märtens hat bei der Schwimm-EM in Rom seine zweite Medaille deutlich verpasst. Der 20-Jährige aus Magdeburg, der bereits Silber über 800 m Freistil geholt hatte, landete im Finale über 200 m nach 1:46,80 Minuten nur auf dem siebten Platz. Gold ging an den rumänischen Doppel-Weltmeister David Popovici, der in 1:42,97 Minuten einen neuen Weltjuniorenrekord aufstellte.