Schwimm-EM: Vizeweltmeister Märtens gewinnt Silber über 800

Sven Schwarz (Hannover/7:47,36) belegte Platz fünf. Märtens hatte bei der WM in Budapest vor sieben Wochen Silber über 400 m Freistil gewonnen, auf dieser Strecke rechnet er sich auch in Rom gute Medaillenchancen aus. Das erste Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) hatte am Freitag Märtens' Lebensgefährtin Isabel Gose ebenfalls über 800 m geholt.