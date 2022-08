Schwimm-EM: Wellbrock lässt Freiwasserstarts noch offen

Wellbrock versucht, den Trainingsrückstand nach seiner Coronainfektion mit weiteren Einheiten in Rom aufzuholen. Nach einem Belastungstest am Freitag beginnt die direkte Vorbereitung auf die 1500 m am Montag und Dienstag. "Wir werden sehen, wie er das meistert", sagte Berkhahn, "es ist die erste große Belastung nach der Infektion. Im Vorlauf probieren wir aus, was geht." Davon sei abhängig, ob er an den Rennen am Lido di Ostia ab kommenden Donnerstag teilnehme oder vorzeitig abreise.