Spätstarter Wellbrock als Fünfter ins 1500-m-Finale

"Mir geht's im Großen und Ganzen gut. Das Rennen war so weit auch in Ordnung, so ungefähr das, was zu erwarten war", resümierte der 24-Jährige aus Magdeburg. Was ihn im Endlauf am Dienstag (18.52 Uhr) erwartet, weiß er noch nicht genau: "Das sehen wir morgen. Alle sind irgendwie ein bisschen angeschlagen. Es ist eine wahnsinnig lange Saison, nach der WM sind alle auch mental müde, unheimlich viele Leute waren krank, egal ob normale Grippe oder Corona", sagte Wellbrock, "wir lassen uns überraschen, ob ich um die Medaillen mitschwimmen kann. Ich gucke, was der Körper hergeben kann."