Wellbrock hofft auf große EM-Resonanz

Nicht glücklich war der 24-Jährige damit, dass seine fünf WM-Starts mit fünf Medaillen in Budapest in Deutschland nur im Internet live zu sehen waren. "Bei Olympia hat man schon gemerkt, dass unheimlich viele Leute mitbekommen haben, was im Schwimmsport passiert ist", sagte der Freiwasser-Olympiasieger: "Jetzt war weniger los. Das lag aber daran, dass die WM relativ spontan dazwischen geschoben wurde. So musste das Fernsehen die deutschen Meisterschaften übertragen. Welcher Schwimmsportfan möchte sich diese Meisterschaft anschauen, wenn gleichzeitig eine WM läuft?"