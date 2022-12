Kurzbahn-WM: Braunschweig und Ulrich stehen im Halbfinale

Frankfurt am Main (SID) - Die Schwimmer Ole Braunschweig und Marek Ulrich haben bei der Kurzbahn-WM in Melbourne das Halbfinale über 50 m Rücken erreicht. Der 25 Jahre alte Braunschweig, EM-Dritter in Rom über 50 m Rücken auf der Langbahn, schlug am Donnerstag im Vorlauf in 23,25 Sekunden als insgesamt Elfter an, Ulrich (25) schaffte in 23,28 als 14. ebenfalls noch die Qualifikation. Die Halbfinals finden am Donnerstagvormittag statt.