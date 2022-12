Kurzbahn-WM: Koch erreicht Finale über 200 m Brust

Der Schwimmer Marco Koch hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne das Finale über 200 m Brust erreicht. Der 32 Jahre alte Frankfurter, Ex-Weltmeister von 2015 (Langbahn) und 2016, schlug am Freitag in 2:04,08 Minuten mit der insgesamt siebtbesten Zeit an, der Endlauf findet am Freitagvormittag statt.