Staffel schwimmt um Medaillen - Elendt im Halbfinale

Die deutschen Schwimmer haben sich bei der Kurzbahn-WM in Melbourne mit der Männer-Staffel für das Finale über 4x50 m Lagen qualifiziert. Marek Ulrich, Lucas Matzerath, Marius Kusch und Josha Salchow schwammen in den Vorläufen die drittbeste Zeit (1:32,56 Minuten) und kämpfen am Samstag (9.43 Uhr/MEZ) um die Medaillen.